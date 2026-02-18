Это делается сознательно, и украинские власти этого даже не скрывают, подчеркивает дипломат.
Киевский режим усилил интенсивность атак по мирным жителям к мирным переговорам в Женеве по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«В преддверии очередного переговорного раунда в Женеве, который стартовал сейчас, Киев усилил интенсивность террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры России», — говорит дипломат.
Атаке подвергаются жилые дома, социальные учреждения, объекты тепло-, водо- и электроснабжения, которые никаким образом не могут быть связаны с военными объектами. Захарова подчеркивает, что все удары боевики наносят сознательно и даже не скрывают своих намерений.
Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей. Мария Захарова подчеркнула, что Россия уже много раз доказывала, что действительно стремится к миру. В то время как противник демонтировал противоположную позицию и под различными предлогами отказывается от переговоров.
