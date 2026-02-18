В Кремле опровергли проведение Россией и КНР ядерных испытаний

Песков: Россия и КНР не проводили ядерные испытания

Россия и КНР не проводили ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, соответствующие утверждения со стороны США не соответствуют действительности, и Пекин также решительно отверг подобные заявления.

«Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти решения были решительно отвергнуты и представителем Китайской Народной Республики», — сказал Песков.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо сообщил о намерении Вашингтона вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и КНР. Он уточнил, что взрывы не будут проводиться в атмосфере мегатонного класса, чтобы избежать эскалации и создать условия для более устойчивой архитектуры безопасности.

До этого американский историк и профессор Питер Кузник предупреждал, что окончание действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может спровоцировать новую глобальную гонку вооружений. Он также предположил, что к числу ядерных держав может присоединиться и Япония.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того, как срок действия ДСНВ подошел к концу, мир вступил в период стратегической нестабильности: две крупнейшие ядерные державы лишились последнего правового механизма, который сдерживал гонку вооружений.

