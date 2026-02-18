В Кремле опровергли проведение Россией и КНР ядерных испытаний

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Соответствующие утверждения со стороны США не соответствуют действительности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Россия и КНР не проводили ядерные испытания

Россия и КНР не проводили ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, соответствующие утверждения со стороны США не соответствуют действительности, и Пекин также решительно отверг подобные заявления.

«Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти решения были решительно отвергнуты и представителем Китайской Народной Республики», — сказал Песков.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо сообщил о намерении Вашингтона вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и КНР. Он уточнил, что взрывы не будут проводиться в атмосфере мегатонного класса, чтобы избежать эскалации и создать условия для более устойчивой архитектуры безопасности.

До этого американский историк и профессор Питер Кузник предупреждал, что окончание действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может спровоцировать новую глобальную гонку вооружений. Он также предположил, что к числу ядерных держав может присоединиться и Япония.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того, как срок действия ДСНВ подошел к концу, мир вступил в период стратегической нестабильности: две крупнейшие ядерные державы лишились последнего правового механизма, который сдерживал гонку вооружений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Ловушка опеки: как распознать скрытого тирана в начале отношений
15:06
Раскрыта причина смерти беременной дочери звезды «Людей в черном» Томми Ли Джонса
14:57
Последний шанс: известная телеведущая обратилась к похитителям своей матери
14:56
Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже
14:41
В Крыму возрождают породу лошадей, исчезнувшую более ста лет назад
14:34
Российская делегация отправилась в аэропорт после завершения переговоров в Женеве

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Более полезный»: Иван Добронравов про роль антагониста
«Нервы трепал»: Чучилин про обезьяну из «Красавицы»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть