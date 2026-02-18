Ночная жара бьет по сердцу: названа опасная температура для сна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Лишняя нагрузка на организм фиксируется даже при не самых высоких значениях на термометре.

При какой температуре спать взрослому человеку ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

NYP: температура в спальне ночью может напрямую влиять на здоровье сердца

Температура в спальне ночью может напрямую влиять на здоровье сердца — особенно у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Griffith University в Австралии, передает New York Post.

Сердце работает «на износ»

По словам ведущего автора исследования, доктора Фергюса О’Коннора, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Когда тело перегревается, сердце начинает работать активнее, чтобы перекачивать больше крови к поверхности кожи. Так организм пытается охладиться.

«Если сердце работает интенсивнее и дольше, это вызывает стресс и ограничивает способность организма восстанавливаться после жары предыдущего дня», — отметил ученый.

Что показал эксперимент

Исследователи наблюдали за 47 жителями юго-восточного Квинсленда (Австралия) со средним возрастом 72 года. В отличие от лабораторных исследований сна, участники жили обычной жизнью и спали дома.

В течение всего австралийского лета — с декабря по март — добровольцы носили фитнес-трекеры, отслеживавшие частоту сердечных сокращений с 21:00 до 07:00. В спальнях установили датчики температуры. Всего было проанализировано более 14 тысяч часов сна.

Результаты оказались тревожными. Уже при температуре чуть выше 24 градусов начинали фиксироваться изменения в работе сердца.

При 24–26,5 градусах риск клинически значимого снижения сердечного выброса увеличивался на 40%. При 26,5–28 градусах вероятность удваивалась. А при температуре выше 28 градусов риск возрастал почти втрое по сравнению с более прохладной комнатой.

По словам О’Коннора, людям старше 65 лет желательно поддерживать ночную температуру в спальне около 24 градусов.

Есть ли ограничения у исследования

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер. Это значит, что она выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.

Кроме того, исследование проводилось только среди пожилых австралийцев, поэтому результаты могут отличаться в других странах и возрастных группах.

Носимые устройства, использованные в работе, хотя и современные, уступают по точности клиническим электрокардиографам.

Почему это важно

На сегодняшний день существуют рекомендации по максимальной дневной температуре в помещениях. Однако официальных советов для ночного времени практически нет.

Исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, может стать отправной точкой для пересмотра этих норм. Особенно в условиях глобального потепления и учащающихся волн жары.

