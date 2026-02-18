Лавров: РФ призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы

Евгения Алешина
Москва категорически отвергает обвинения в адрес сотрудничества с Гаваной как якобы создающие угрозы Штатам или каким-либо другим государствам.

Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Москве.

«Вместе с большинством членов международного сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход и воздержаться от планов военно-морской блокады острова Свободы», — сказал Лавров.

Россия будет последовательно продолжать поддерживать защиту суверенитета и безопасности Кубы, подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что Москва категорически отвергает обвинения в адрес сотрудничества с Гаваной как якобы создающие угрозы Штатам или каким-либо другим государствам.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Сергей Лавров об уроках России после общения с Западом в рамках ООН. По его словам Россия надеялась, что Запад будет соблюдать элементарные нормы приличия. Лавров отметил, что западные страны зачастую накладывают рестрикции без срока окончания, и указал на необходимость обозначать срок действия ограничений, чтобы у страны была возможность устранить обозначенные недостатки.

