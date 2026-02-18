Хранил все в тайнике: дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане

Евгения Алешина
Мужчине инкриминируется сбор и перевозка секретных сведений, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уголовное дело против гражданина Азербайджана прокуратура направила в суд. Он обвиняется в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом пишет EADaily.

Ему инкриминируют сбор и перевозку секретных данных, которые могли быть использованы против российской армии. Известно, что сотрудничать с украинской разведкой за деньги он согласился в июле 2025 года. Мужчина водит фуру Volvo, информацию он собирал и прятал в оборудованных тайниках.

Чтобы выполнить задания кураторов, он достал некие предметы и спрятал их в своей машине, собираясь вывезти из страны. Во время прохождения таможенного и пограничного контроля на границе правоохранители органов обнаружили и изъяли спрятанное. Обвинение мужчине предъявили по статье о шпионаже. Рассматривать уголовное дело будет дагестанский Верховный суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО. Правоохранители установили, что преступник вышел на вербовщиков запрещенной в России структуры, работавшей на Главное управление разведки Минобороны Украины.

