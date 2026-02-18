Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Для реализации плана боевиков требовались существенное наращивание военного потенциала и фактор внезапности. Однако этого добиться не получилось.

В чем заключался пропал контрнаступления ВСУ в 2023 году

Контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины в 2023 году не принесла ожидаемых результатов из-за недостаточного обеспечения ресурсами, которые не выделил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press.

По словам экс-главкома, изначально план предусматривал концентрацию значительных сил для возвращения территорий в Запорожской области, перешедших под контроль российских войск, а затем продвижение к побережью Азовского моря. Однако для реализации замысла требовались существенное наращивание военного потенциала и фактор внезапности.

Залужный отметил, что вместо сосредоточения ударной мощи подразделения оказались распределены по широкому участку фронта, что снизило эффективность наступления. В результате атаки велись сразу по нескольким направлениям, как писало издание Газета.ру, в том числе в Запорожской области и в районе Артемовска.

Накануне, 10 февраля, пленные военнослужащие ВСУ заявляли, что при наборе в ряды армии сотрудники территориальных центров комплектования привлекают к службе практически всех без учета состояния здоровья. По их утверждениям, подготовка мобилизованных зачастую была минимальной, а отправка на передовую происходила в сжатые сроки.

Ранее, писал 5-tv.ru, радиоперехваты Минобороны России вскрыли катастрофу ВСУ под Купянском-Узловым. По приведенным ведомством данным, оказалось, что украинские боевики вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах, и у них даже нет возможности разогреть еду.

