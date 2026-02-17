Радиоперехваты Минобороны России вскрыли катастрофу ВСУ под Купянском-Узловым

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 83 0

В ведомстве утверждают, что украинские боевики вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах, без обогрева и горячего питания.

В каком положении находятся боевики ВСУ

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Победы ВС РФ сегодня

До 30% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска-Узлового теряют боеспособность из-за обморожений, а раненые сталкиваются с фактической угрозой замерзания. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Ведомство опубликовало показания захваченных украинских боевиков и результаты радиоперехватов, подтверждающие эти сведения.

По данным Минобороны, украинские боевики вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах, без возможности разогреть пищу. Попытки развести костры быстро выявляются российскими дронами.

В ночные часы температура на передовой опускается до минус 6 градусов. Чередующиеся дожди и морозы, по мнению ведомства, превратили условия пребывания ВСУ в «ледяной ад».

В министерстве подчеркнули, что, согласно показаниям пленных и радиоперехватам, до трети украинских боевиков теряют боеспособность именно из-за обморожений. Эвакуация пострадавших в тыл практически невозможна, а раненые оказываются в критической ситуации и рискуют умереть от переохлаждения.

Российские войска находят тела украинских боевиков на ранее занятых ими позициях, что подтверждает опасность для них. В ведомстве отметили, что в ближайшие дни с похолоданием положение ВСУ может стать еще более тяжелым.

Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев до этого сообщил, что украинская армия не отказалась от намерения вернуть контроль над Купянском, однако их наступательные попытки с ноября по декабрь прошлого года не увенчались успехом. Он добавил, что на данный момент населенный пункт контролируется российскими войсками.

Ранее, как писал 5-tv.ru, импорт Евросоюза не в силах обеспечить всю Украину светом. Из-за этого многие города страдают из-за нехватки электроэнергии. К тому же в Одессе и большей части прилегающих районов продолжались экстренные отключения.

Победы ВС РФ сегодня
