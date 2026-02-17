Радиоперехваты Минобороны России вскрыли катастрофу ВСУ под Купянском-Узловым

В ведомстве утверждают, что украинские боевики вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах, без обогрева и горячего питания.
Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До 30% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска-Узлового теряют боеспособность из-за обморожений, а раненые сталкиваются с фактической угрозой замерзания. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Ведомство опубликовало показания захваченных украинских боевиков и результаты радиоперехватов, подтверждающие эти сведения.
По данным Минобороны, украинские боевики вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах, без возможности разогреть пищу. Попытки развести костры быстро выявляются российскими дронами.
В ночные часы температура на передовой опускается до минус 6 градусов. Чередующиеся дожди и морозы, по мнению ведомства, превратили условия пребывания ВСУ в «ледяной ад».
В министерстве подчеркнули, что, согласно показаниям пленных и радиоперехватам, до трети украинских боевиков теряют боеспособность именно из-за обморожений. Эвакуация пострадавших в тыл практически невозможна, а раненые оказываются в критической ситуации и рискуют умереть от переохлаждения.
Российские войска находят тела украинских боевиков на ранее занятых ими позициях, что подтверждает опасность для них. В ведомстве отметили, что в ближайшие дни с похолоданием положение ВСУ может стать еще более тяжелым.
Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев до этого сообщил, что украинская армия не отказалась от намерения вернуть контроль над Купянском, однако их наступательные попытки с ноября по декабрь прошлого года не увенчались успехом. Он добавил, что на данный момент населенный пункт контролируется российскими войсками.
Ранее, как писал 5-tv.ru, импорт Евросоюза не в силах обеспечить всю Украину светом. Из-за этого многие города страдают из-за нехватки электроэнергии. К тому же в Одессе и большей части прилегающих районов продолжались экстренные отключения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 февр
- ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области
- 8 февр
- ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области
- 17 янв
- Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области
- 16 янв
- Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
- 14 янв
- Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области
- 3 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
- 30 дек
- Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 28 дек
- Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России
- 15 дек
- ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
78%
Нашли ошибку?