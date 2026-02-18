Мединский провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом в аэропорт

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 80 0

Они прошли в закрытом режиме.

С кем Мединский провел переговоры в Женеве

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помощник президента России Владимира Путина, глава российской делегации Владимир Мединский провел переговоры в закрытом режиме в гостинице InterContinental в Женеве перед отъездом в аэропорт. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

С кем именно проводились переговоры, пока неизвестно. Однако они продолжались порядка двух часов.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в отеле InterContinental Geneva. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Мединский назвал переговоры тяжелыми, но при этом деловыми. Очередной этап переговоров пройдет в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что киевский режим усилил интенсивность атак по мирным жителям к мирным переговорам в Женеве по урегулированию украинского кризиса. Атаке подвергаются жилые дома, социальные учреждения, объекты тепло-, водо- и электроснабжения, которые никаким образом не могут быть связаны с военными объектами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
Путин: современные больницы значимы для поддержки семей
19:19
Заимствованные кофейные термины хотят внести в словари
19:00
Тюремный опыт маркетингу не помеха: в Таиланде накрыли клинику удлинения пенисов
18:45
Ночная жара бьет по сердцу: названа опасная температура для сна
18:31
Жажда шальных денег: россияне за год тратят на ставки порядка двух триллионов рублей
18:30
В Ереване произошла стрельба: есть погибший и тяжелораненые

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже
Называли разлучницей: Любовь Успенская про отношения с Борисом Щербаковым
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть