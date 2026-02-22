Стыдно впустить медсестру: женщина из-за тяжелой болезни превратила дом в свалку

Daily Mail: женщина из-за тяжелой болезни превратила дом в свалку

Женщина с тяжелым аутоиммунным заболеванием призналась, что из-за химиотерапии месяцами не могла убираться в доме и была вынуждена отказаться даже от визита медсестры из-за стыда за беспорядок. Ее историю рассказало издание Mirror.

В прошлом году у нее диагностировали системную красную волчанку. Последние полгода она проходила курс лечения и, по ее словам, почти все время лежала в постели. Сил не хватало даже на элементарные вещи. Дом постепенно погружался в хаос: грязная посуда, мусор, беспорядок, невозможность приготовить еду.

«Я спускалась на кухню, смотрела вокруг и возвращалась обратно в спальню. Я не знала, с чего начать», — призналась она.

Ей было настолько неловко за состояние квартиры, что она даже отказалась от визита медсестры, которая должна была начать новый курс лечения.

Помощь, которой она боялась

Бывший партнер героини предложил оплатить услуги уборщицы. Женщина согласилась, но боялась осуждения.

Все оказалось иначе. Уборщица пришла вместе с дочерью и вместо шести часов проработала почти восемь — без доплаты.

«Я думала, что меня осудят. Но она крепко обняла меня и отправила спать», — написала женщина.

Дом, в котором снова можно дышать

После уборки она почувствовала невероятное облегчение. Уборщица не только навела чистоту, но и переставила шкафы так, чтобы хозяйке было легче дотянуться до посуды. Она также поставила удобный стул на кухне, чтобы можно было отдыхать во время готовки.

«Я снова могу дышать полной грудью. Все блестит, никакого беспорядка. Сегодня я проснулась и не чувствовала себя виноватой за то, что лежу в постели», — рассказала женщина.

Просить о помощи — не страшно

Теперь уборщица приходит раз в две недели. Впереди — новое лечение, и его исход пока неизвестен. Но женщина говорит, что впервые за долгое время почувствовала себя лучше.

В комментариях пользователи поддержали ее. Один из них признался, что живет с рассеянным склерозом и недавно перенес операцию по удалению опухоли. И он знает, как тяжело просить помощи.

История стала напоминанием о том, что тяжелая болезнь — это ежедневная борьба с усталостью, стыдом и чувством бесполезности. И иногда самый важный шаг к облегчению — просто позволить себе принять поддержку.

