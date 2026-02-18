В Ереване произошла стрельба: есть погибший и тяжелораненые

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Пострадавших с места происшествия увезли участники конфликта.

Что известно о перестрелке в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Ереване произошла стрельба

Один человек скончался, еще шестеро, по предварительным данным, получили ранения в результате стрельбы в административном районе Аджапняк в Ереване. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр «Армения», где врачи оказывают им помощь. Об этом в беседе с ABC Media сообщил заместитель гендиректора по хирургии Араратского медцентра Ашот Кургиноян.

По его словам, всего в больницу поступили семь человек, один из которых умер. Состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое. При этом трое находятся на операционном столе, еще один — в реанимации.

По словам медика, легких травм среди пострадавших нет: у пациентов зафиксированы повреждения грудной клетки и брюшной полости, а также другие серьезные ранения.

Инцидент произошел на улице Абеляна. В сети распространились видеокадры, на которых видно, как группа людей вела стрельбу. Раненых с места происшествия увезли участники конфликта.

В МИД Армении сообщили, что сотрудники полиции проводят срочные оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На месте также находится начальник полиции республики Камо Цуцулян.

