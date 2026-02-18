«Осталось два часа»: как мошенники обманывают покупателей 23 февраля и 8 марта

Доцент МИРЭА Шпагина: мошенники играют на чувстве вины перед праздниками

Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые перед 23 февраля и 8 марта создают фальшивые онлайн-магазины с заманчивыми предложениями на парфюмерию, электронику и другие товары. Об этом во время беседы с Lenta.ru сообщила кандидат психологических наук и доцент МИРЭА Елена Шпагина.

По словам эксперта, такой высокий уровень мошенничества перед праздниками объясняется воздействием нескольких психологических факторов, которые активируют у покупателей импульсивное поведение, снижая способность к анализу ситуации. Шпагина подчеркнула, что одним из ключевых факторов является дефицит времени, который используется злоумышленниками.

«В результате у человека формируется состояние цейтнота: „надо купить здесь и сейчас, иначе потом будет поздно“. Мошенники блестяще эксплуатируют этот страх, создавая иллюзию последнего шанса. Фразы „торопитесь, осталось два часа“, „последний экземпляр“ бьют точно в цель, заставляя мозг переключаться из режима аналитики в режим выживания, где главное — успеть», — объяснила психолог.

Особое внимание эксперты уделяют так называемому «эмоциональному напряжению», которое создается вокруг выбора подарков. Для мужчин покупка подарка на 8 марта часто рассматривается как способ компенсировать мелкие ошибки или недочеты в отношениях, а для женщин покупка подарка к 23 февраля может стать способом подчеркнуть значимость партнера. Мошенники используют этот психологический аспект, продавая не просто товары, а обещания решения эмоциональных проблем.

«23 февраля и 8 марта давно перестали быть просто календарными датами. Это дни социального одобрения, когда мы должны публично подтвердить свою любовь, заботу и внимание», — добавила Шпагина.

Как предостеречь себя от обмана в таких ситуациях? Эксперт порекомендовала использовать несколько простых стратегий. Одним из эффективных методов защиты является «правило трех часов» — это означает, что перед тем, как совершить покупку, нужно дать себе время на раздумья. Также стоит проверять легитимность интернет-магазина, обращая внимание на дату регистрации сайта, читать отзывы на независимых платформах и проверять информацию о продавце.

Шпагина подчеркнула важность сознательного подхода к выбору товаров и замедления процесса принятия решений.

«Помните: мошенники давят на страх опоздать и чувство вины. Как только вы останавливаете внутреннюю панику, „красные флаги“ становятся очевидны», — заключила она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.