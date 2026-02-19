В Приморье задержали четверых подозреваемых в похищении мужчины

МВД: В Приморье четыре человека были задержаны по подозрению в похищении мужчины

В Приморском крае правоохранители задержали четырех человек по подозрению в похищении 54-летнего мужчины — жителя города Артема. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления (ГУ) МВД России по региону. Судя по всему, план заработать на киднепинге родился спонтанно — дальнейшие действия были весьма сумбурны.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местных жителей о том, что в районе дома № 17 на улице Лазо неизвестные граждане силой посадили в багажник автомашины мужчину, который просил о помощи», — рассказали представители ведомства.

По данным следствия, подозреваемые держали свою жертву в багажнике и требовали у него крупную сумму за освобождения. Но вскоре из-за быстрой огласки испугались и отпустили пленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности причастных к похищению

Четверо задержанных — не все вероятные фигуранты, но они уже признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело согласно пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса (УК) РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

Артемовские правоохранители разыскивают остальных фигурантов дела для дальнейшего ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о другом неудавшемся бандите с большой дороги из Турции, который украл драгоценности из ювелирного магазина и попытался скрыться от полиции на осле. Мало того, подозреваемый даже не собирался воровать украшения, а просто пытался раздобыть выпивку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.