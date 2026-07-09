Песков: Киев склонен к терактам против объектов международной энергосистемы

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РФ рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут украинскую сторону от новых атак.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Puchner; 5-tv.ru

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Стало известно об очередной попытке сорвать поставки российского газа в Турцию. Нанесен удар по газопроводу «Голубой поток». ВСУ направила дроны на компрессорную станцию «Краснодарская».

«Киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак, но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание, для того чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анкара, конечно, в курсе случившегося. Но топливо в Турцию по-прежнему идет, и поэтому ожидать какой-то жесткой реакции пока не стоит.

В «Газпроме» ранее сообщили, что на площадке ведутся восстановительные работы, сбоев в транзите газа удалось избежать благодаря оперативно принятым мерам. Все обязательства выполняются в полном объеме.

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