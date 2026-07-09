Больше шести часов: в Париже снова допросили Павла Дурова

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 77 0

На допрос предприниматель прибыл одетый во все черное.

В Париже Павла Дурова допрашивали больше шести часов

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Париже Павла Дурова допрашивали больше шести часов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров больше шести часов провел на своем четвертом по счету допросе в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на адвокатов предпринимателя.

На допрос Дуров прибыл утром, одетый в черные брюки, черную толстовку и черные кроссовки.

Как сообщило агентство, спустя почти два года после возбуждения уголовного дела следствие так и не представило доказательств вины Дурова.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года по обвинениям в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций, распространении наркотиков и мошенничестве. Изначально ему предписали внести залог в размере пяти миллионов евро и запретили покидать Францию, однако с июля 2025 года условия судебного контроля смягчились.

По заявлениям французских властей, после ареста Дурова платформа стала охотнее сотрудничать со следствием. В самом Telegram это опровергают, заявляя, что политика компании не изменилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:45
Иран нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке
5:29
«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского
4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео