Больше шести часов: в Париже снова допросили Павла Дурова

В Париже Павла Дурова допрашивали больше шести часов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров больше шести часов провел на своем четвертом по счету допросе в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на адвокатов предпринимателя.

На допрос Дуров прибыл утром, одетый в черные брюки, черную толстовку и черные кроссовки.

Как сообщило агентство, спустя почти два года после возбуждения уголовного дела следствие так и не представило доказательств вины Дурова.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года по обвинениям в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций, распространении наркотиков и мошенничестве. Изначально ему предписали внести залог в размере пяти миллионов евро и запретили покидать Францию, однако с июля 2025 года условия судебного контроля смягчились.

По заявлениям французских властей, после ареста Дурова платформа стала охотнее сотрудничать со следствием. В самом Telegram это опровергают, заявляя, что политика компании не изменилась.

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