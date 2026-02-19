«АвтоВАЗ» оформляет патент на ставшую мемом фразу «Можно, а зачем?»

Слова из интервью директора «АвтоВАЗ» по продуктам Олега Груненкова вызвали настоящую бурю в соцсетях.

Популярный в России мем станет собственностью «АвтоВАЗ». Компания оформляет патент на использование фразы «Можно, а зачем?», которая завирусилась в сети.

Эти слова произнес директор «АвтоВАЗ» по продуктам Олег Груненков в интервью. Так он ответил на вопрос, может ли наш автопром выпускать такие же комфортные автомобили как и немецкие заводы.

Такой подход вызвал настоящую бурю в соцсетях. В итоге автопроизводитель решил превратить эту фразу в новый товарный знак.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и как зарабатывает на мемах.

Мем — минимальная единица культурной информации, которая, как вирус, распространяется по планете. Язык XXI века — это язык мемов, но у нас на нем умеют разговаривать единицы. Маркетологи уверены, целенаправленно снять вирусный контент, стать мемом и заработать практически невозможно.

Блогеры и инфлюенсеры становятся новым направлением маркетинговых стратегий бизнеса. На контракты с ними только в 2024-м году российские предприниматели потратили почти шестьдесят миллиардов рублей. Герои мемов часть этой системы с миллионными контрактами.

