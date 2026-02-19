«От этого зависят судьбы людей»: Владимир Путин о важности справедливых судов

Путин: честные судебные решения формируют доверие граждан ко всей власти

Качество работы судей напрямую влияет на благополучие жителей и авторитет государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, каждое судебное решение должно быть максимально обоснованным и справедливым. Именно эти критерии определяют, насколько люди будут доверять не только судам, но и всей системе управления страной.

«Мы с вами хорошо это знаем: от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще», — сказал российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что судебная власть сегодня выполняет одну из важнейших функций в государстве.

