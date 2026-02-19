Иностранная аудитория проявляет повышенный интерес к рабочей повестке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, за пределами страны проживает значительное число россиян, а также немало иностранных граждан, которые внимательно отслеживают деятельность российского лидера. В связи с этим, как подчеркнул Песков, важно обеспечивать им доступ к актуальной информации о работе президента.

«Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них», — сказал он в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

К тому же Песков отметил, что для распространения официальной повестки Кремль продолжает активно использовать Telegram-канал. Это происходит несмотря на то, что у ведомства также есть аккаунт в мессенджере MAX.

До этого, 13 февраля, в Госдуме заявили, что жители европейских стран все чаще обращаются к российским средствам массовой информации в поисках достоверных сведений. Аудитория в Европе разочаровывается в политике собственных властей и стремится получать информацию из источников, которые считает более объективными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы. В ней было отмечено, что мировые тенденции и геополитическая обстановка не повлияли существенно на структуру миграционных потоков в РФ.

