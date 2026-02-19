Песков заявил об интересе иностранцев к повестке дня Путина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

За границей проживает множество россиян, а также немало граждан других стран, внимательно отслеживающих деятельность российского лидера.

Насколько иностранцев интересует повестка дня Путина

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иностранная аудитория проявляет повышенный интерес к рабочей повестке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, за пределами страны проживает значительное число россиян, а также немало иностранных граждан, которые внимательно отслеживают деятельность российского лидера. В связи с этим, как подчеркнул Песков, важно обеспечивать им доступ к актуальной информации о работе президента.

«Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них», — сказал он в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

К тому же Песков отметил, что для распространения официальной повестки Кремль продолжает активно использовать Telegram-канал. Это происходит несмотря на то, что у ведомства также есть аккаунт в мессенджере MAX.

До этого, 13 февраля, в Госдуме заявили, что жители европейских стран все чаще обращаются к российским средствам массовой информации в поисках достоверных сведений. Аудитория в Европе разочаровывается в политике собственных властей и стремится получать информацию из источников, которые считает более объективными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы. В ней было отмечено, что мировые тенденции и геополитическая обстановка не повлияли существенно на структуру миграционных потоков в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению
10:53
В исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку
10:42
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими
10:32
Песков заявил об интересе иностранцев к повестке дня Путина
10:18
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
10:10
Священный месяц Рамадан 2026: что можно и нельзя делать, правила поста, расписание намазов

Сейчас читают

Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть