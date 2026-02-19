Спасатели извлекли шестого пострадавшего из-под завалов в Липецкой области

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 53 0

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Шесть человек удалось извлечь из-под рухнувшей крыши цеха в Липецкой области

Из-под обломков рухнувшей крыши цеха «Моторинвеста» в Липецкой области извлекли шестого человека. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном Telegram-канале, под завалами находятся еще двое человек.

«Медики оказывают ему (пострадавшему. – Прим. ред.) помощь. Еще два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», — сказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Обрушение произошло в сварочном цехе предприятия. Кровля рухнула на площади около пяти тысяч квадратных метров. По предварительной версии, конструкция не выдержала веса скопившегося на ней снега. Разбор завалов продолжается в экстренном режиме, чтобы как можно скорее добраться до оставшихся внутри сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. К заводу прибывают машины МЧС, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи

