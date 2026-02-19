«Я сволочь еще та»: Ахременко готова идти войной на бывшую Константина Соловьева

Актриса Ахременко: готова идти войной на бывшую Константина Соловьева

Актриса Евгения Ахременко на премьере фильма «Дополнительное время» сделала жесткое заявление: она не намерена останавливаться в стремлении добиться правды в скандале, развернувшемся вокруг ее семьи. Речь идет о публичных высказываниях третьей жены ее бывшего супруга — актера Константина Соловьева — Анастасии Соловьевой, с которой артист сегодня также находится в разводе. В настоящее время Соловьев состоит в браке с Валентиной Карчевской.

Ахременко отдельно подчеркнула: с Константином Соловьевым у нее конфликта нет. По ее словам, они поддерживают нормальные отношения и взаимодействуют как родители. Поводом для ее публичной реакции стали именно комментарии Анастасии, появившиеся в СМИ, где, по мнению актрисы, звучали искаженные трактовки прошлого — в том числе в адрес как самого Соловьева, так и ее лично.

История скандала активно обсуждается в открытых источниках. Третья супруга актера в интервью затрагивала темы его предыдущих браков, причин расставания и семейных обстоятельств. В этих публикациях, как считает Ахременко, прозвучали формулировки, которые задевают ее сыновей и ставят под сомнение факты их семейной истории.

На красной дорожке актриса дала понять, что намерена действовать в юридическом поле.

«Есть, во-первых, судебная история за клевету, за неправильную информацию, за то, что дети мои пострадали. Мы сейчас с юристами смотрим на это», — поделилась актриса.

По словам Ахременко, для нее принципиально важно защитить именно сыновей от последствий публичных заявлений взрослых.

«Если ты выбираешь момент такой лжи, то продумай все до конца. Потому что есть дети, которые будут смотреть по телевизору», — заявила артистка.

Евгения напомнила, что была второй супругой Константина Соловьева, их брак был официальным, в семье родились сыновья. Она подчеркивает, что не позволит «переписывать» историю прошлого.

«Если мы оставим все как есть, из ее истории выходит, что у нас был не брак, а вообще непонятно что. А у нас был брак, и история была красивая, поэтому у нас дети родились», — подчеркнула актриса.

Ахременко также прокомментировала заявления Анастасии о якобы давних попытках наладить с ней дружеские отношения.

«Анастасия утверждает, что как только увидела мою программу много лет назад, она мне сразу позвонила. Друзья мои, Анастасия мне позвонила впервые, когда родилась у них младшая дочь, ей был год», — сказала Евгения.

По словам актрисы, между выходом программы и первым контактом прошло несколько лет.

«С моей программы прошло лет пять, а со всей историей — лет десять», — отметила Ахременко.

Она утверждает, что разговор тогда не носил примирительного характера. Более того, прозвучали слова, которые она до сих пор воспринимает болезненно.

«Она сказала: «Да, я действительно радовалась, когда у тебя все было плохо», — рассказала актриса.

Кроме того, Ахременко сообщила, что получала письма от людей, знакомых с обстоятельствами прошлых отношений Анастасии, однако детали раскрывать не стала.

При этом актриса подчеркивает: ее позиция не продиктована желанием мести.

«Я не жестока. Я отстаиваю историю моих детей, которую стирают. Я буду до конца. Я обращаюсь к Анастасии — я не остановлюсь», — заявила Евгения.

По словам актрисы, сейчас ситуацию изучают юристы, и она готова добиваться официальной правовой оценки высказываний, которые считает клеветническими. Для нее это вопрос не публичной полемики, а защиты сыновей и сохранения правдивой истории их семьи.

Таким образом, конфликт, возникший после критических комментариев третьей жены ее бывшего мужа, продолжает развиваться. Евгения Ахременко подчеркивает: она не намерена замалчивать ситуацию и готова добиваться правды законным путем — ради своих детей и их будущего.

