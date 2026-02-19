Только утяжелит чемодан: что не стоит брать в путешествие

Эксперт по путешествиям Уильямс: не стоит брать в поездку джинсы

Один из самых популярных предметов гардероба может усложнить вашу поездку. Эксперт по путешествиям, посетившая более 60 стран, рекомендует отказаться от лишних джинсов в чемодане. Об этом сообщает Mirror.

Февраль для многих — время планирования летнего отпуска. Однако мало кто задумывается о том, насколько утомительным может быть сам процесс сборов. Тяжелый чемодан, спешка в аэропорту и превышение лимита багажа способны испортить впечатление еще до вылета.

Почему джинсы — не лучший выбор

По словам основательницы проекта Dangerous Business Аманды Уильямс, самая распространенная ошибка путешественников — брать с собой слишком много пар джинсов.

«Возможно, вы уже убедились в этом на собственном горьком опыте, что джинсы — тяжелые, громоздкие и долго сохнут, если их приходится стирать в дороге», — отметила она.

Эксперт рекомендует ограничиться максимум одной-двумя парами, а остальные варианты заменить более легкими вещами.

Деним — плотная ткань, которая плохо складывается и занимает много места. Даже несколько пар могут значительно утяжелить чемодан. Кроме того, джинсы неудобны в жаркую погоду и при длительном сидении, поэтому для большинства летних направлений они не подходят.

Чем заменить тяжелые вещи

Вместо джинсов специалист советует брать легкие брюки, чиносы, шорты, юбки, платья или джеггинсы. Деним стоит заменить на одежду из материалов, которые быстрее сохнут и легче складываются.

Также важно не брать новые наряды на каждый день. Гораздо практичнее подбирать вещи, которые легко комбинируются между собой.

По словам Уильямс, оптимальный набор для поездки может включать четыре варианта низа, пять–семь верхов, пару вещей для создания многослойности и несколько платьев. Аксессуары помогут разнообразить образы без лишнего веса в багаже.

Не берите лишнего

Эксперт подчеркивает: стоит брать только те вещи, которые действительно будут использоваться. Часто путешественники кладут в чемодан походные ботинки или спортивную форму, хотя не планируют ни восхождений, ни тренировок.

Продуманность гардероба помогает не только сэкономить место, но и избежать превышения допустимого веса багажа. Небольшой пересмотр содержимого чемодана способен сделать отпуск заметно легче — буквально и в переносном смысле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.