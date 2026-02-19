«Единая Россия» начала сбор идей граждан для обновления народной программы

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Документ будет содержать реальные обязательства перед государством и гражданами.

Как будут создавать новую народную программу Единой России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Сбор предложений для обновления программы «Единой России» запущен

Политическая партия «Единая Россия» открыла сбор предложений от граждан для обновления народной программы. Об этом сообщил Зампредседателя Совет безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Есть результат!».

Он отметил, что любой желающий может оставить идеи на сайте «Есть результат», после чего их проанализируют специалисты и учтут при подготовке обновленного программного документа.

К тому же Медведев сообщил о создании экспертной группы партии, которая займется проработкой поступивших инициатив и подготовит конкретные предложения для включения в отдельный раздел народной программы.

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что программный документ создается в качестве практической основы для дальнейшей работы. По его словам, положения программы должны находить отражение в законодательных и управленческих решениях. Он добавил, что народная программа должна быть действующим и реализуемым механизмом.

«Программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов. Я имею в виду законы, там где требуется государственное регулирование, и индивидуальные решения. Поэтому народная программа — это работающий документ», — сказал Медведев.

Кроме того, председатель партии выразил уверенность в способности «Единой России» справляться с вызовами и достигать целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным и закрепленных в программе. Он добавил, что документ будет содержать реальные обязательства перед государством и гражданами.

Также Медведев подчеркнул, что главной ценностью для любой политической силы остается доверие общества. Задача партии — оправдать это доверие, действуя в интересах всей страны и ее жителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Медведев пригласил экспертов к созданию новой народной программы «Единой России». Предыдущая народная программа, с которой «Единая Россия» одержала победу в 2021 году, состояла из примерно 400 положений. К тому же на была синхронизирована с нацпроектами. Ее создаем занимались свыше 2,5 миллиона россиян.

