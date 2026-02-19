«Единая Россия» начала сбор идей граждан для обновления народной программы

Сбор предложений для обновления программы «Единой России» запущен

Политическая партия «Единая Россия» открыла сбор предложений от граждан для обновления народной программы. Об этом сообщил Зампредседателя Совет безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Есть результат!».

Он отметил, что любой желающий может оставить идеи на сайте «Есть результат», после чего их проанализируют специалисты и учтут при подготовке обновленного программного документа.

К тому же Медведев сообщил о создании экспертной группы партии, которая займется проработкой поступивших инициатив и подготовит конкретные предложения для включения в отдельный раздел народной программы.

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что программный документ создается в качестве практической основы для дальнейшей работы. По его словам, положения программы должны находить отражение в законодательных и управленческих решениях. Он добавил, что народная программа должна быть действующим и реализуемым механизмом.

«Программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов. Я имею в виду законы, там где требуется государственное регулирование, и индивидуальные решения. Поэтому народная программа — это работающий документ», — сказал Медведев.

Кроме того, председатель партии выразил уверенность в способности «Единой России» справляться с вызовами и достигать целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным и закрепленных в программе. Он добавил, что документ будет содержать реальные обязательства перед государством и гражданами.

Также Медведев подчеркнул, что главной ценностью для любой политической силы остается доверие общества. Задача партии — оправдать это доверие, действуя в интересах всей страны и ее жителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Медведев пригласил экспертов к созданию новой народной программы «Единой России». Предыдущая народная программа, с которой «Единая Россия» одержала победу в 2021 году, состояла из примерно 400 положений. К тому же на была синхронизирована с нацпроектами. Ее создаем занимались свыше 2,5 миллиона россиян.

