«Жилетка рубашку топорщит»: Анна Асти высказалась о беременности

Лилия Килячкова
Артистку уже не в первый раз подозревают в интересном положении.

Анна Асти беременна или нет

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Анна Асти развеяла слухи о своей беременности

Певица Анна Асти развеяла слухи о своей беременности. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Поклонники обратили внимание на фото, где рубашка Анны топорщилась на животе, и тут же заподозрили ее в беременности. Однако исполнительница хита «Царица» поспешила их разочаровать.

«Я не беременна, это жилетка так рубашку топорщит», — объяснила певица.

Также Анна Асти призналась, что давно мечтает о собственном ранчо и совсем скоро приблизится к исполнению мечты. В ее конюшне уже двенадцать лошадей и один пони. Артистка находится в Испании, чтобы приобрести еще одну андалузскую лошадь.

