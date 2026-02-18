Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вновь потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщил ее возлюбленный, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини в соцсетях.

По его словам, девушке вызвали скорую помощь и госпитализировали из-за сильных болей.

К тому же Сквиччиарини отметил, что Чекалину вновь поместили в больницу, однако раскрывать причины он не стал, чтобы избежать искажений в публичном пространстве. Помимо этого, он добавил, что блогер регулярно испытывает болевые ощущения, но старается не злоупотреблять обезболивающими препаратами, опасаясь за здоровье будущего ребенка.

Про проблемы Лерчек со здоровьем сообщалось и ранее, 9 февраля. Тогда адвокат ее бывшего мужа Артем Чекалин заявлял, что у нее наблюдаются сильные боли в суставе и онемение ноги. В тот день ей также вызывали скорую помощь, однако от госпитализации инфлюенсер отказалась. Из-за ухудшения состояния блогера судебное заседание перенесли.

Уголовное дело против Чекалиных

В отношении Чекалиной и ее экс-супруга возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

По версии следствия, блогеры совместно с бизнес-партнером Романом Вишняком продавали в интернете фитнес-курсы, оформляя договоры на иностранные юридические лица. Оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций, а в органы валютного контроля предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.

Чекалина признала вину на первом допросе, однако позже в суде отказалась от этих показаний. Ее имущество в настоящее время арестовано, счета заблокированы на период разбирательства. Размер задолженности перед налоговыми органами оценивается в 168 миллионов рублей. О том, что блогер, находящаяся под домашним арестом, беременна, стало известно 14 ноября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременную Лерчек увезли на скорой на обследование. В тот раз у инфлюенсера отнималась нога, о чем рассказал правозащитник бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина — Сергей Гуров.

