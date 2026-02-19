Своих проблем хватает: Захарова посоветовала Лондону перестать выдумывать врагов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Великобритании «пора возвращаться в реальность».

Захарова посоветовала Лондону перестать придумывать врагов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Захарова: Лондону нужно решить свои проблемы, а не придумывать врагов

Лондону давно нужно заняться своими проблемами, а не придумывать врагов и несуществующие истории. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание принца Эндрю.

«Британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны, а не придумывать несуществующие истории про „новички“ и кремлевские козни», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Великобритании пора возвращаться в реальность. Власти королевства заигрались в выдуманных врагов и слишком много уделяли внимания вопросам, которые их не касались.

В четверг, 19 февраля, стало известно о том, что брат короля Британии Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Задержание прошло в день рождения опального принца — 19 февраля ему исполнилось 66 лет.

Расследование касается контактов Эндрю с Джеффри Эпштейном и предполагаемого нарушения законодательства о государственной тайне, в том числе возможной передачи служебных отчетов в 2010 году. Правоохранительные органы также изучают новые материалы из так называемых «файлов Эпштейна», включая переписку и фотографии.

Ранее также сообщалось о том, что цель задержания принца Эндрю — запугать других людей, которые могут быть связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна. По словам бывшего журналиста телеканала «Би-би-си» Тони Гослинга, в центре этой ситуации стоит британский король Карл III.

