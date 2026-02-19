Собянин: еще две московские площадки получили статус технопарка

Площадки Московского завода полиметаллов, входящего в состав компании «ТВЭЛ», и компании «Ренова Лаб» получили статус технопарка. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Новый технопарк «Московский завод полиметаллов» расположен на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово на Каширском шоссе (дом 49). Суммарная площадь помещений технопарка — 56,7 тысячи квадратных метров.

Специализация высокотехнологичной площадки — разработка и производство продукции в области аддитивных технологий, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также химических продуктов и технологий, в том числе для автомобильной промышленности.

В технопарке размещены 25 компаний-резидентов, в которых работают свыше 1,3 тысячи человек. В их числе:

АО «Росатом Химия» — разрабатывает новые материалы для автомобильной промышленности;

ООО «Т-Ком» — производит телекоммуникационное оборудование, включая сетевые коммутаторы уровня доступа, агрегации и ядра;

ООО «Росатом Аддитивные технологии» — разработчик и производитель 3D-оборудования и материалов, реализует проекты по внедрению аддитивных решений в ключевые сектора российской промышленности.

В планах укрепление кооперации между компаниями-резидентами, создание центра коллективного пользования оборудованием, а также усиление взаимодействия технопарка с профильными вузами Москвы для подготовки инженерных и технических кадров.

Технопарк «Ренова Лаб» расположен на территории инновационного центра «Сколково» на улице Сикорского (дом 11). Суммарная площадь помещений технопарка — 26,8 тысячи квадратных метров.

«В „Ренова Лаб“ („Сколково“) занимаются прикладными исследованиями в области материаловедения, автоматизацией технологических циклов и опытно-конструкторскими разработками», — отметил Мэр Москвы.

Это помогает обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции с улучшенными эксплуатационными характеристиками.