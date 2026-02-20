Опасная находка: в пещерах Румынии обнаружили древнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам

Эфирная новость 29 0

Возраст микроорганизма составляет около пяти тысяч лет, а его геном включает десятки механизмов защиты от современных лекарств.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Румынии обнаружили пятитысячелетнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам

Ученые из Румынии сделали сенсационное, но крайне пугающее открытие. В глубинах ледяной пещеры на западе страны они обнаружили смертельно опасную бактерию возрастом пять тысяч лет.

Микроорганизм не реагирует на самые современные антибиотики и несет в себе более ста генов защиты от лекарств. Если из-за таяния льдов эти микробы вырвутся наружу, опасные инфекции станут неуязвимыми. Но вполне возможно, что именно эта бактерия поможет ученым создать принципиально новые антибиотики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гигантский айсберг может выпустить древние бактерии и вызвать катастрофу.

Ледник Туэйтса находится в Западной Антарктиде и считается одним из крупнейших и наиболее уязвимых ледников на планете. Его площадь сопоставима с территорией Великобритании, за что он получил неофициальное название «ледник Судного дня». В последние годы ученые фиксируют ускорение его движения и постепенную дестабилизацию ледового массива.

Специалисты предупреждают, что при таянии льда могут высвобождаться древние отложения и микроорганизмы, длительное время находившиеся в замороженном состоянии. Их потенциальное влияние на морские экосистемы пока остается предметом научных исследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
От гнева до апатии: какие изменения характера говорят о начинающейся деменции
9:00
Семья трещит по швам: как сын Виктории Бекхэм разрушил ее идеальный мир
9:00
Медали из отходов, дефицит презервативов, запой и измены: самые громкие скандалы Олимпиады-2026
9:00
Стильные жених и невеста: как сэкономить на покупке свадебного платья и костюма
8:48
Опасная находка: в пещерах Румынии обнаружили древнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам
8:32
Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь

Сейчас читают

В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть