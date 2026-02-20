Сон дороже карьеры: женщина лишилась работы из-за просьбы о девятичасовом сне

Стремление соблюдать режим дня обернулось для молодой сотрудницы внезапным расторжением трудового договора.

За что могут уволить с работы по закону

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sunan Wongsa-ng

FT: женщина лишилась работы из-за просьбы о девятичасовом сне

В США младший аналитик инвестиционной компании Centerview Partners Кэтрин Шибер была уволена после того, как руководство одобрило ее право на девятичасовой ежедневный сон. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Несмотря на предварительную договоренность о графике отдыха, трудовые отношения с девушкой были прекращены спустя всего три недели. Представители работодателя аргументировали жесткое решение спецификой отрасли, где ключевым требованием к персоналу является круглосуточная доступность и готовность выйти на связь в любой момент, вне зависимости от времени суток.

Проблемы со здоровьем у 21-летней девушки начались на фоне постоянного переутомления: медики выявили у нее депрессивное состояние, повышенную тревожность и расстройство психики из-за отсутствия нормального отдыха. Шибер просила руководителей выделить ей личное время с полуночи до девяти утра, обещая в остальные часы работать с полной отдачей.

Аналитик трудилась без выходных, однако даже такая самоотдача не спасла ее от сокращения. В настоящее время пострадавшая пытается через суд взыскать с бывших нанимателей компенсацию за упущенную выгоду и моральные страдания, утверждая, что инцидент разрушил ее профессиональное будущее. Юристы компании настаивают на том, что для младшего звена аналитиков не предусмотрен фиксированный график, а непредсказуемость работы является нормой.

