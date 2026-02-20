Картошка не в моде? Почему деревенские жители массово забрасывают огороды
Из способа сэкономить собственное хозяйство зачастую превращается в лишнюю нагрузку.
Фото: Манзюк Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Люди перестали заниматься огородами из-за слишком больших затрат и усилий
Еще 10-15 лет назад весной в деревнях кипела работа: копали, сажали картошку, тянули теплицы, спорили о рассаде. Огород был не хобби, а частью выживания. Но в последние сезоны все чаще можно увидеть пустые участки.
Грядки зарастают травой, теплицы стоят без пленки, а картофельные поля сокращаются. Кажется, будто люди внезапно разлюбили землю. На самом деле причины куда прозаичнее — и серьезнее.
Экономика больше не сходится
Раньше огород был способом экономить. Своя картошка, морковь, лук — это ощутимая помощь семье.
Сегодня ситуация изменилась. В супермаркетах овощи стоят относительно доступно, особенно в сезон. Если посчитать расходы на семена, удобрения, воду, пленку, топливо для мотоблока и собственный труд, выгода оказывается не такой очевидной.
Многие сельские жители говорят прямо: «Проще купить». И для части семей это действительно так.
Нет рабочих рук
Главная проблема деревни — отток населения. Молодежь уезжает в города. В деревнях остаются в основном пожилые люди. А огород — это физический труд. Весной нужно копать, летом полоть, осенью убирать урожай. Для 70-летнего человека это уже не «дачный фитнес», а тяжелая нагрузка.
Раньше помогали дети и внуки. Сейчас они часто живут в других регионах и приезжают максимум на выходные.
Изменился образ жизни
Современная деревня уже не та, что в 1990-е. Многие сельские жители работают вахтами, ездят в райцентр, имеют удаленную занятость. У людей меньше времени на постоянный уход за грядками.
Кроме того, выросло поколение, для которого огород — не обязательная часть жизни. Они не видят в этом необходимости или просто не хотят тратить лето на прополку.
Климат и погода
Последние годы погода становится все более непредсказуемой. Засухи, резкие похолодания, возвратные заморозки. Урожай может погибнуть в одну ночь.
Когда несколько сезонов подряд усилия не оправдываются, мотивация снижается. Люди не готовы вкладывать силы в то, что может пропасть из-за капризов климата.
Психологическая усталость
Есть и менее очевидная причина — усталость от режима «надо выживать». В 1990-е огород был стратегией спасения. Сейчас для многих это символ постоянной нагрузки.
Если появляется возможность жить без тотального самообеспечения, люди выбирают меньше труда и больше свободного времени. Для кого-то это шаг вперед, для кого-то — утрата традиции.
Но огороды не исчезли полностью
Важно понимать: речь не о полном отказе, а о сокращении масштабов. Вместо огромных картофельных полей — несколько грядок «для себя». Вместо 50 соток — теплица и зелень.
Огород все чаще становится не способом выживания, а формой спокойного быта или хобби.
Это кризис или новая реальность?
Скорее, трансформация.
Деревня меняется вместе со страной: экономические расчеты другие, структура занятости другая, образ жизни другой. Огород перестал быть обязательным элементом сельского существования — и стал выбором.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?