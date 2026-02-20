От гнева до апатии: какие изменения характера говорят о начинающейся деменции

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

Как понять, что ваш близкий человек не просто раздражен, а болен?

Симптомы начинающейся деменции у пожилых людей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Бехер: резкое изменение характера может указывать на деменцию

Резкое и необъяснимое изменение личности и характера — один из самых тревожных сигналов, который может указывать на раннюю стадию деменции. Об этом aif.ru рассказала врач-невролог Мария Бехер.

По словам эксперта, если ваш близкий человек вдруг стал слишком подозрителен, хотя раньше таковым не был, то это повод для беспокойства. Люди на ранней стадии болезни зачастую страдают бредовыми идеями. Они могут говорить, что их пытаются обмануть или даже отравить.

«Безусловно, мы живем в век мошенничества, и определенная доля осторожности нормальна. В семьях тоже случаются конфликты. Но главный критерий — это внезапность и необоснованность», — сказала Бехер.

Другой важный симптом для того, чтобы обратиться к специалисту — появление внезапной агрессии и раздражительности. Как правило, деменция поражает определенные участки мозга. Из-за этого характер человека внезапно меняется. Например, он всегда был спокойным и добрым, а затем резко стал раздражительным. Бехер отметила: важно понимать разницу между ситуативной реакцией и патологией. Кроме того, апатия и потеря интереса к любимому хобби тоже могут говорить о наличии болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постоянный зуд может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. По мнению врача общей практики доктора Филиппа Кэя, наиболее сложной для диагностики является аллергия. Иммунный ответ может возникнуть буквально на все: от украшений до продуктов питания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Россиянам увеличат лимит банковских карт на человека
10:37
Премьер-министр Японии Такаити заявила о желании заключить мир с Россией
10:18
В Ленобласти выставили на продажу ГЭС 1954 года постройки
9:55
Неизвестный самолет пересек границу России
9:47
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Карины
9:44
В Москве молодой человек по указу мошенников поджег полицейский автомобиль

Сейчас читают

«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть