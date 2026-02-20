От гнева до апатии: какие изменения характера говорят о начинающейся деменции

Невролог Бехер: резкое изменение характера может указывать на деменцию

Резкое и необъяснимое изменение личности и характера — один из самых тревожных сигналов, который может указывать на раннюю стадию деменции. Об этом aif.ru рассказала врач-невролог Мария Бехер.

По словам эксперта, если ваш близкий человек вдруг стал слишком подозрителен, хотя раньше таковым не был, то это повод для беспокойства. Люди на ранней стадии болезни зачастую страдают бредовыми идеями. Они могут говорить, что их пытаются обмануть или даже отравить.

«Безусловно, мы живем в век мошенничества, и определенная доля осторожности нормальна. В семьях тоже случаются конфликты. Но главный критерий — это внезапность и необоснованность», — сказала Бехер.

Другой важный симптом для того, чтобы обратиться к специалисту — появление внезапной агрессии и раздражительности. Как правило, деменция поражает определенные участки мозга. Из-за этого характер человека внезапно меняется. Например, он всегда был спокойным и добрым, а затем резко стал раздражительным. Бехер отметила: важно понимать разницу между ситуативной реакцией и патологией. Кроме того, апатия и потеря интереса к любимому хобби тоже могут говорить о наличии болезни.

