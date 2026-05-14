В Махачкале уволили четверых сотрудников детсада, где девочке оторвало палец

Александра Якимчук
После инцидента вместо обращения к врачам они решили дорезать мизинец ребенку.

Из детского сада в Махачкале, где двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге, уволили четырех человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на управление образованием города.

«Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы», — проинформировали в управлении.

Восьмого мая в детском саду № 22 ребенок прищемил дверью мизинец на ноге. В результате палец начал отрываться от конечности. Воспитатели, заметив травму, не сообщили о ней родителям и не обратились в медучреждения. Вместо этого дорезали палец и спрятали его в колготках подопечной.

О повреждении родители узнали дома. Палец выпал из вещей, когда они начали переодевать девочку. Пострадавшая была доставлена в больницу. Ее госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация мизинца правой стопы».

Девочку уже выписали из больницы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако восстановить палец врачам не удалось.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статьям «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», а также «Халатность».

