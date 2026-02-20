Календарь на июнь 2026: сколько дней россияне будут отдыхать

В июне 2026 года россияне будут отдыхать три дня

В 2026 году празднование Дня России 12 июня обеспечит жителям страны трехдневный период отдыха. Поскольку официальная дата выпадает на пятницу, она автоматически объединяется с последующими субботой и воскресеньем.

Согласно действующему трудовому законодательству, предпраздничный рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час. Таким образом, производственный график фиксирует выходными днями 12, 13 и 14 июня, что позволяет россиянам планировать короткие поездки или полноценный семейный досуг без необходимости брать дополнительные отгулы.

Основанием для предоставления нерабочего дня является статья 112 Трудового кодекса РФ, в которой закреплен статус Дня России. Исторически дата связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году, а статус нерабочего дня праздник получил уже через год. Сегодня это торжество символизирует единство множества народов, проживающих на территории страны. В рамках празднования ежегодно проводятся масштабные мероприятия: президент вручает государственные премии выдающимся деятелям науки и культуры, а в регионах организуются фестивали и концерты.

Важным аспектом для работающих граждан является сохранение заработной платы. Для сотрудников на фиксированном окладе наличие дополнительного праздничного дня не может стать поводом для снижения выплат. Если же производственная необходимость требует выхода на смену непосредственно 12 июня, такая работа должна оплачиваться в двойном размере согласно статье 153 ТК РФ. В качестве альтернативы денежной компенсации работник имеет право выбрать дополнительный день отдыха, однако в этом случае работа в сам праздник оплачивается по стандартному одинарному тарифу, а выбранный отгул оплате не подлежит.

