|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

За годы службы актриса исполнила более 70 ролей.

Фото: Свердловский академический театр драмы/uraldrama.ru

На 83-м году жизни умерла народная артистка России Вероника Белковская. Об этом сообщили в Свердловском академическом театре драмы.

Актрисы не стало 19 февраля. Почти полвека она служила Свердловской драме, став одной из самых ярких и любимых артисток театра.

Путь в профессию

Азы актерского мастерства Вероника Белковская постигала в Театральной студии при Куйбышевском (ныне — Самарском) драматическом театре имени М. Горького под руководством народного артиста СССР П. Л. Монастырского.

В разные годы она служила в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, Хабаровском краевом театре драмы, Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького во Владивостоке, Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле, а также в Нижегородском академическом театре драмы имени М. Горького.

В 1977 году Белковская вошла в труппу Свердловского академического театра драмы, с которым оказалась связана на протяжении 49 лет.

Более 70 ролей на сцене

За годы службы актриса исполнила более 70 ролей, продемонстрировав широкий диапазон — от лирических героинь до ярких характерных образов.

Среди ее работ — Габи в спектакле «Восемь любящих женщин», Белотелова в «Женитьбе Бальзаминова», Динка в «Корабле дураков», Хелена Рубинштейн в постановке «Мадам Рубинштейн».

В начале своей карьеры в Свердловской драме она сыграла влюбленную Сону в «Проделках Ханумы», а десятилетия спустя в «Хануме» исполняла роль прагматичной Текле.

Вероника Мечиславовна в последний раз вышла к зрителю 1 сентября — в роли Прасковьи Федоровны в спектакле «Мастер и Маргарита».

Прощание

Коллектив театра выразил искренние соболезнования семье, родным, друзьям и почитателям таланта актрисы.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

