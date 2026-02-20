«Это надолго»: певица Слава рассказала о своем нервном срыве во время концерта

Певица Слава: возьму необходимую паузу в работе

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила о нервном срыве, который произошел у нее во время недавнего концерта. Об этом она рассказала на странице в соцсети.

Артистка заявила, что намерена взять паузу в работе, чтобы восстановить эмоциональное и физическое состояние.

По ее словам, инцидент произошел в конце выступления. Она отметила, что подобный срыв, вероятно, должен был случиться значительно раньше, однако долгое время у нее получалось сдерживать накопившееся напряжение. Певица уточнила, что она чувствует себя относительно стабильно в настоящее время.

«Дорогие друзья, вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, он случился в конце, хотя должен был произойти уже очень много лет назад. Я такая терпеливая девчонка», — сказала исполнительница.

К тому же Сланевская подчеркнула, что уйдет в месячный отпуск после завершения всех запланированных концертов. Она не будет появляться на публике в этот период и сосредоточится на восстановлении. Причины такого состояния артистка раскрывать не стала. Однако она добавила, что пауза ей действительно необходима.

«Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Это надолго», — подытожила певица.

До этого певица пережила серьезные изменения в личной жизни. Так, в мае 2025 года она окончательно рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым состояла в отношениях с 2002 года. Пара так и не зарегистрировала отношения.

Слава признавалась в прежних интервью, что причиной разрыва стала измена партнера, а также отсутствие с его стороны моральной поддержки в сложные для нее периоды.

Также, как писал 5-tv.ru, певица Слава рассказывала о причинах своих проблем с алкоголем. При этом знаменитость не смогла сдержать эмоций и заплакала.

