В Дагестане произошел камнепад, остановивший движение транспорта на пять дней

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Чтобы убрать валуны нужна специальная техника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Республике Дагестан — в Цунтинском районе — произошел камнепад, который завалил дорогу «Цебари — Шапих». Трассу не могут расчистить уже пятые сутки. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Судя по видео, посреди дороги лежат большие камни. Именно они мешают проехать водителям. Рядом также дежурит скорая помощь. О пострадавших информация не поступала.

Из-за завалов жители ближайших населенных пунктов вынуждены объезжать затор через Эльбокоский перевал. Однако на той дороге полно снега. В итоге грузовики также застревают на пути.

Как сообщили в «Дагестанавтодоре», камнепад произошел еще 16 февраля. По информации ведомства, для расчистки трассы потребуется рыхление негабаритных валунов. На это понадобится время. На место уже пригнали необходимую для этих работ технику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один из горных районов Дагестана оказался на грани экологической катастрофы. Сначала жители заметили массовую гибель рыбы. Чуть позже дети отравились водой. Источник загрязнения быстро нашли. Это недавно построенный химический завод.

