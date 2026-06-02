Губа лося и икра: раскрыто меню одного из ресторанов на площадке ПМЭФ-2026

Ресторан «Варево» на ПМЭФ предлагает блюдо с икрой за 19500 рублей

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали меню ресторана «Варево», который откроется на время проведения мероприятия. Снимки меню оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Концепция заведения построена вокруг современной интерпретации русской кухни. В меню вошли как традиционные блюда, так и авторские вариации известных рецептов с использованием локальных продуктов.

Среди наиболее дорогих позиций — ассорти икры (черная, красная и щучья. — Прим. ред.) с мини-оладьями. Стоимость блюда составляет 19 500 рублей. В числе заметных закусок также представлены «Оливье» с раковыми шейками, тартар из запеченной рыбы с хреном и винегрет с балтийской килькой и ароматным маслом.

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В разделе горячих закусок внимание привлекают губа лося с земляной грушей, перепелка с соусом из лесной земляники за 3,8 тысячи рублей и запеченные грибы под сыром за 2,3 тысячи рублей.

Из первых блюд гостям предложат уху, борщ «Купеческий» с салом, гренками и чесноком, а также ботвинью со свекольным квасом. Стоимость супов варьируется от 2,2 тысячи до 2,9 тысячи рублей.

В меню завтраков вошли картофельные драники с крабом, оладьи из кабачков с форелью слабой соли и красной икрой, а также блины с деревенской сметаной и черной икрой. Цена отдельных позиций достигает 4,2 тысячи рублей.

Судя по представленным ценам, полноценный обед или ужин из нескольких блюд обойдется участникам форума в среднем от 8 тысяч до 15 тысяч рублей на человека без учета напитков. При выборе деликатесов и икорных сетов сумма может оказаться существенно выше.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

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