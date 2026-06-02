«Почувствовал мир в его сердце»: Родни Кук был впечатлен Путиным после его визита на Аляску

Родни Кук: меня тронула молитва Путина в память советских солдат на Аляске

Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший решил передать копию Ситкинской иконы Божией Матери Свято-Троицкой Приморской пустыни в Санкт-Петербурге после визита президента России Владимира Путина на Аляску. Подробнее об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Кук напомнил, что во время поездки на Аляску Путин подарил местной церкви икону святого Германа Аляскинского. Американский представитель признался, что его тронули молитва российского президента у могил советских солдат и само настроение этого момента.

По его словам, именно тогда он почувствовал в поступке Путина важный знак. Кук заявил, что увидел «мир в его сердце» и после этого задумался о собственном ответном жесте.

«Когда президент Путин недавно приезжал на Аляску, он подарил местной церкви икону святого Германа. Его (Путина. — Прим. ред.) душевное состояние, а также молитвы у могил советских солдат были очень трогательными, и я почувствовал мир в его сердце и подумал, что, возможно, вернусь и обменяюсь с вами снова», — сказал Кук.

Передача иконы, как отметил американский гость, стала для него попыткой выразить уважение и напомнить о возможности человеческого диалога между Россией и США. По его мнению, такие символические шаги особенно важны в нынешней международной обстановке.

«Поговорим о символических жестах. Это очень важно, особенно сейчас», — подчеркнул Кук.

Также он рассказал, что с Россией его связывают личные отношения. Американский представитель указал на архитектора, находившегося рядом с ним, и отметил, что этот человек работал как в России, так и в Соединенных Штатах. По словам Кука, именно он проектировал здание его штаб-квартиры и большую триумфальную арку, которая изначально предназначалась для Вашингтона, но после теракта 11 сентября была перенесена в его родной город.

«Этот человек справа от меня — архитектор этого здания, и поэтому между мной лично и Россией есть много общего. Этот человек мне как сын», — сказал Кук.

Он добавил, что приехал в Россию после разрешения президента США Дональда Трампа. По словам Кука, он хотел проверить, возможно ли снова начать отношения с простого человеческого контакта и дружбы.

«Я подумал, что важно вернуться сейчас, потому что президент Трамп разрешил мне это, и посмотреть, сможем ли мы снова стать просто друзьями», — отметил он.

Кук подчеркнул, что миру необходимо стремиться к безопасности и нормальному общению между странами. Он выразил надежду, что такие жесты помогут открыть путь к новым отношениям.

«Нам нужен мир во всем мире, и мы должны иметь возможность безопасно летать в ваши города. И вот я решил вернуться и посмотреть, сможем ли мы начать новые отношения», — заключил Кук.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, перед церемонией передачи иконы гостям провели экскурсию по монастырю и рассказали историю Свято-Троицкой Приморской пустыни в Санкт-Петербурге.

Делегации прибывают в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором форума выступает фонд «Росконгресс».

Главная тема форума в этом году звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждения окажутся решения для экономики в условиях глобальной нестабильности, технологических изменений и перестройки международных связей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.