Росстандарт принял ГОСТ на бананы

В России с 1 марта 2026 года вступает в силу новый стандарт на бананы.

Речь идет о ГОСТ 35 258 «Бананы свежие. Технические условия», который устанавливает единые требования к качеству, зрелости и безопасности бананов рода Musa группы 3А.

Комментарий Росстандарта

Замначальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта Анастасия Каврусова пояснила в беседе с 5-tv.ru, что новый ГОСТ не вводит принципиально новых требований для российского рынка.

По ее словам, национальный стандарт на бананы действует в России с 2000 года и уже давно применяется участниками рынка. Новый документ в значительной степени воспроизводит положения действующего стандарта и фактически распространяет их на уровень государств СНГ, закрепляя в качестве общих правил.

«Таким образом, для российских производителей и поставщиков кардинальных изменений не происходит, они продолжают работать по уже знакомым нормам. ГОСТ вводит четкие определения стадии зрелости плодов от съемной степени, когда бананы еще зеленые и предназначены для дозаривания, до потребительской степени», — подчеркнула Каврусова.

Какие требования вводятся

Стандарт строго регламентирует внешний вид и состояние зрелости фруктов. Импорт полностью желтых бананов запрещается. Поставщики обязаны ввозить продукцию зеленого или светло-зеленого цвета. Предполагается, что окончательное дозревание должно происходить уже на территории России — в специализированных хранилищах.

Контролирующие органы будут проверять партии на соответствие установленным признакам зрелости, включая характерный запах, напоминающий свежий огурец, и наличие млечного сока при разрезании.

ГОСТ делит продукцию на три класса:

Экстра — длина плода не менее 20 см;

Первый сорт — не менее 19 см;

Второй сорт — не менее 14 см.

Для высших категорий в одной кисти должно быть минимум четыре плода, для второго класса допускается три. На связке разрешается не более одного вырезанного фрукта с сохраненной частью плодоножки.

Реализация плодов с серьезными дефектами прямо запрещена.

Особое внимание уделено выявлению так называемых запаренных и застуженных бананов. Стандарт описывает признаки таких дефектов и предусматривает процедуры их отбраковки.

Кроме того, закреплены требования к безопасности: содержание токсичных элементов и пестицидов должно соответствовать действующим регламентам, а паразитарное загрязнение не допускается.

