Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Совместно с киносценаристом Рябовым он обнаружил захоронение девяти человек в 1979 году.

Чем известен нашедший останки царской семьи геолог Авдонин

Фото: Семехин Анатолий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Геолог Александр Авдонин, который первым обнаружил захоронение останков императора Николая II и его семьи, скончался на 94-м году жизни. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» сообщил его друг Валентин Грибенюк.

По его словам, отпевание и похороны Авдонина пройдут в воскресенье, 22 февраля, в поселке Курганово Свердловской области, где мужчина жил последние годы.

Александр Авдонин родился в 1932 году. Он окончил Свердловский горно-металлургический техникум и факультет геологии и геофизики Свердловского горного института в 1957 году. Мужчина работал в Уральском геологическом управлении и возглавлял опытно-методические исследования Уральской геофизической экспедиции с 1957 по 1991 год.

Авдонин защитил кандидатскую диссертацию в 1967 году и получил степень доктора геолого-минералогических наук в 1989 году.

Совместно с киносценаристом Гелием Рябовым и при содействии министра МВД СССР Николая Щелокова он обнаружил в Поросенковом Логу захоронение девяти человек в 1979 году. Современные следствия отмечали, что это место принадлежало царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Находку засекретили на момент открытия, и об знали только в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ).

Лишь в 1991 году, после заявления Авдонина, на месте начали официальные раскопки. Останки семьи Николая II перенесли в Петропавловский собор Санкт-Петербурга в 1998 году.

Еще одни захоронения нашли в 2007 году. Экспертиза подтвердила, что они принадлежали цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

Ранее 5-tv.ru писал о семерти солиста группы Shortparis Николая Комягина. Исполнитель скончался в возрасте 39 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся
15:23
Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области
15:15
Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни
15:13
В Польше намерены кормить голубей противозачаточными препаратами
15:05
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
15:01
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Свидание с поп-королем: Киркоров подготовил уникальный сюрприз для поклонников
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть