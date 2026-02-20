Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни

Геолог Александр Авдонин, который первым обнаружил захоронение останков императора Николая II и его семьи, скончался на 94-м году жизни. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» сообщил его друг Валентин Грибенюк.

По его словам, отпевание и похороны Авдонина пройдут в воскресенье, 22 февраля, в поселке Курганово Свердловской области, где мужчина жил последние годы.

Александр Авдонин родился в 1932 году. Он окончил Свердловский горно-металлургический техникум и факультет геологии и геофизики Свердловского горного института в 1957 году. Мужчина работал в Уральском геологическом управлении и возглавлял опытно-методические исследования Уральской геофизической экспедиции с 1957 по 1991 год.

Авдонин защитил кандидатскую диссертацию в 1967 году и получил степень доктора геолого-минералогических наук в 1989 году.

Совместно с киносценаристом Гелием Рябовым и при содействии министра МВД СССР Николая Щелокова он обнаружил в Поросенковом Логу захоронение девяти человек в 1979 году. Современные следствия отмечали, что это место принадлежало царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Находку засекретили на момент открытия, и об знали только в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ).

Лишь в 1991 году, после заявления Авдонина, на месте начали официальные раскопки. Останки семьи Николая II перенесли в Петропавловский собор Санкт-Петербурга в 1998 году.

Еще одни захоронения нашли в 2007 году. Экспертиза подтвердила, что они принадлежали цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

Ранее 5-tv.ru писал о семерти солиста группы Shortparis Николая Комягина. Исполнитель скончался в возрасте 39 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.