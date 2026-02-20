Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет: как супермодель сохраняет молодость

Синди Кроуфорд для сохранения красоты придерживается интервального голодания

Легендарной супермодели Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет, но, глядя на ее сияющую кожу и подтянутую фигуру, трудно поверить в эту цифру. Звезда подиума, прославившаяся в конце 1980-х и ставшая символом эпохи супермоделей 90-х, по-прежнему выглядит так же эффектно, как и в расцвете карьеры. Секреты ее молодости рассказало издание Daily Mail.

Уход за кожей

Более 20 лет назад Кроуфорд вместе с французским врачом Жаном-Луи Себа запустила бренд Meaningful Beauty. По словам модели, основа ухода — регулярность и защита от солнца.

Она не расстается с солнцезащитным увлажняющим кремом и делает ставку на средства, придающие коже упругость и сияние. Ключевым компонентом линейки считается экстракт шарантской дыни.

Среди ее ежедневных ритуалов — сухое скрабирование щеткой, лимфодренажный массаж, техника гуаша для лица и даже утренние прогулки босиком по траве.

Еще один элемент для сохранения красоты — домашняя сауна, которая помогает поддерживать тонус кожи.

Регулярный фитнес

Синди признается, что ее идеальная тренировка — это:

20 минут кардионагрузки

30–60 минут силовых упражнений три раза в неделю

Она делает упор на приседания, выпады и упражнения на руки. По словам модели, главное — не изнурять себя, а сохранять стабильность. Она часто делится кадрами после тренировок, показывая, что даже в 60 спорт остается частью ее жизни.

Интервальное голодание и белок

Кроуфорд практикует интервальное голодание. Если она дома, то завтракает не раньше 10 утра и сначала тренируется.

Ее утренний смузи включает кокосовое молоко, четверть банана, шпинат, мяту, коллаген, протеин, семена льна.

На обед и ужин — преимущественно белок и овощи. Она старается избегать глютена и минимизировать макароны и хлеб.

Психическое здоровье

Синди убеждена, что молодость начинается с внутреннего состояния. Она отмечает, что забота о себе — это не эгоизм, а инвестиция в уверенность. Когда женщина чувствует себя хорошо, это отражается в осанке, взгляде и поведении.

По ее словам, именно ощущение внутренней гармонии делает человека по-настоящему привлекательным.

Икона, которая не теряет актуальности

В 1990-е Кроуфорд работала бок о бок с Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл. А сегодня вдохновляет новое поколение — в том числе свою дочь Кайю Гербер, которая пошла по ее стопам. У Кроуфорд также есть сын Пресли от брака с бизнесменом Ранде Гербером.

За более чем 30 лет карьеры она стала не просто моделью, а символом естественной красоты и дисциплины. Ее секрет не в волшебных процедурах, а в системности: уход, спорт, питание и работа с внутренним состоянием.

И, судя по всему, этот подход действительно работает. В 60 лет она выглядит так, будто время для нее замедлилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.