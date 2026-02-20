«У меня не было выбора»: фигуристка Аделия Петросян о причине падения на ОИ-2026

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Спортсменка чувствовала уверенность перед выступлением, однако во время основного проката ее внимание отвлекла небольшая деталь.

Почему фигуристка Аделия Петросян упала на Олимпиаде

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Фигуристка Петросян: падение на ОИ-2026 произошло из-за зацепившейся сережки

Падение российской фигуристки Аделии Петросян во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Италии спровоцировала сережка, зацепившаяся за платье. Об этом спортсменка рассказала в беседе с ТАСС.

По ее словам, она чувствовала себя уверенно перед выступлением и успешно отрабатывала элементы, среди которых было два четверных прыжка.

Непосредственно перед выходом на лед Аделия чисто исполнила тулуп на тренировке.

«Тренировала два четверных, два и должно было быть. <…> Прямо перед прокатом получился хороший тулуп, я даже заехала, как мне показалось, нормально, но потом отвлеклась на один момент и потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе», — поделилась Петросян.

Однако непосредственно во время основного проката фигуристка отвлеклась на постороннюю деталь, которой было украшение, зацепившееся за костюм. Эта мысль, по признанию спортсменки, сбила концентрацию.

«Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала, и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», — отметила она.

К тому же Петросян пояснила, что включила четверной тулуп в программу, так как не видела альтернативы и рассчитывала бороться за высокий результат.

«У меня не было другого выбора», — заявила Аделия.

Спортсменка упала в произвольной программе при исполнении четверного тулупа и по итогам двух прокатов набрала 214,53 балла. Как сообщал 5-tv.ru, она заняла шестую позицию. Аделия Петросян стала единственной участницей соревнований, которая заявила четверной прыжок в произвольной программе.

Победу на Играх одержала американка Алиса Лью (226,79 балла). Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ее соотечественница Ами Накаи (219,16).

Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

