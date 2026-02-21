«Эндорфины изнутри»: Анастасия Уколова рассказала о своей диете

Айшат Татаева
Устраивает ли актриса читмилы?

Уколова: если сладости дарят энергию для работы, то винить себя не стоит

Актриса Анастасия Уколова иногда позволяет себе нарушать диету ради хорошего настроения. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы». 

Несмотря на то что в последнее время актриса старается не есть сладкое, устоять перед угощениями получается не всегда.

Уколова рассказала, что во время перерывов в съемках может не сдержаться и съесть печенье, которое предлагают в палатках с чаем. При этом актриса не испытывает вины после подобных «срывов». Анастасия уверена, что если еда помогает быть в тонусе и дарит энергию для работы, то переживать не стоит.

«Эти печеньки мне помогли. Если это в радость, в помощь — пожалуйста», — пояснила она. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Уколова пока не готова привлекать к съемкам в кино своего трехлетнего сына Егора. По мнению артистки, работа в кино — это не только игра в кадре, но и тяжелое психологическое взаимодействие с десятками людей на площадке.

