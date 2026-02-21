«Ждет момента»: невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

Лара Трамп: у президента США уже готова речь по поводу внеземной жизни

Президент США Дональд Трамп готовит сенсационное заявление об НЛО и инопланетянах. Об этом рассказала его невестка, Лара Трамп, в эфире подкаста издания New York Post.

На вопрос ведущей о намерениях американского лидера относительно внеземной жизни, Лара Трамп подтвердила, что у ее тестя действительно подготовлена речь на эту тему.

«Думаю, он ждет подходящего момента, чтобы произнести ее (речь. – Прим. ред.)», — сообщила Лара Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне, по его мнению, действительно существуют, хотя лично он с ними не встречался.

Он даже проверял слухи о знаменитой «Зоне 51» в штате Невада, где, как думают многие, проводят опыты над пришельцами. Однако, по словам экс-президента, никаких тайных лабораторий с инопланетянами он там не обнаружил. При этом Барак Обама не исключил, что от него могли просто скрыть часть информации.

