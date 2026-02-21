«Не все потеряно»: почему Джиган преследует и запугивает кавалеров Самойловой

Психолог Копецкая: Джиган запугивает кавалеров Самойловой из-за любви к ней

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.). Они прожили 13 лет в браке, родили четверых детей, но одно из многих расставаний оказалось окончательным. Или нет? Самойлова призналась, что флиртует с другими мужчинами, познает себя в качестве свободной женщины. Но бывший вставляет палки в колеса.

«Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно», — призналась Оксана.

А Джиган и рад, что его атаки на кавалеров замечает Самойлова. В каждой ее улыбке он видит доказательство сохранившихся чувств. Он считает опасным присутствие рядом с бывшей даже незамужних женщин — мол, навешают лапши на уши, ей понравится, и она не вернется к единственному суженому. К нему то есть. Пока звездные экс сошлись на желании обратиться к семейному психологу.

Почему на самом деле рэпер преследует Самойлову и прессует ее ухажеров, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила психолог Александра Копецкая. Этот контроль, по мнению эксперта, распространяющийся не только на мужчин, но и на подруг, означает лишь одно — Джиган уверен, что Оксана по-прежнему принадлежит только ему.

«Это борьба за власть, с одной стороны, с другой стороны, такое неравнодушие указывает на привязанность, он зависит от нее. На самом деле для женщины это выгодная позиция, она очень сильная потому что. Кстати, умные женщины пользуются этим и здесь начинают манипулировать. Да, мужчины бывают разные. Один может быть опасен, а другой может быть душкой, и дальше там каких-то угроз и уговоров дело не пойдет. Но это хорошо», — считает Копецкая.

Специалист полагает, гораздо хуже, когда чувств после расставания не остается. Безразличный бывший может проявлять жестокость — хладнокровно мстить. А публичные действия влюбленного экс можно перенаправить. Поведение Джигана — это не помехи счастью партнера, а охрана, попытка уберечь. Конечно, в субъективном понимании самого артиста. И, как ни странно, это указание на любовь.

«Ситуация показывает, что Джиган все-таки прав, ей (Самойловой) не все равно. И им просто нужно изменить способ взаимного существования и взаимной реализации любви. То есть развод состоялся только юридически, а по факту они все равно находятся в отношениях. Просто его давление над ней уменьшилось, и она себя чувствует лучше. Но она же реагирует на него. Это значит, что он ей важен. То есть они продолжают друг для друга иметь значение. И да, они могут помириться, и, видимо, она тоже готова к этому», — отметила психолог.

Копецкая считает, звезды пока просто не нашли способа примириться — воссоединиться или продолжить жить счастливо в новом разведенном статусе. Джиган пока не представляет себе другого способа существования, поэтому всеми силами пытается сберечь то, что у него было. Как и многие другие мужчины, следящие за личной жизнью бывших и пытающиеся ее контролировать.

«Это нормальное поведение, еще раз подчеркну, любящих сердец, когда они зависимы друг от друга. И вот так они мучаются. Так что, на мой взгляд, не все потеряно. Я думаю, что подписчики увидят, может быть, их примирение, уже наконец раз и навсегда, и порадуются за эту парочку. Я желаю им удачи. Я считаю, что все равно счет будет в пользу любви», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигается бракоразводный процесс Самойловой и Джигана. Представитель блогера перед началом очередного судебного заседания предложил подписать мировое соглашение.

