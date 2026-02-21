Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, у артистки зафиксировали пароксизмальную форму учащенного сердцебиения. Уточняется, что Светлана Немоляева сама вызвала бригаду скорой помощи.

Весной 2025 года Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. Последние десять лет советская артистка страдала от кардиопроблем.

Светлане Немоляевой 88 лет. Она родилась в Москве 18 апреля 1937 года. Артистка начала сниматься в кино в середине 1940-х годов. В восьмилетнем возрасте попала в картину Константина Юдина «Близнецы» с помощью матери, которая работала на «Мосфильме».

За годы творческой деятельности Немоляева сыграла более восьмидесяти ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ей принесли такие кинокартины, как «Служебный роман» и «Гараж».

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Нелли Уварову госпитализировали в Москве. Ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

