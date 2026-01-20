Житель Турции приютил десятки уличных кошек из-за морозов

Эфирная новость 47 0

Животные разместились на пледах и в коробках, которые превратили в домики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Десятки уличных кошек нашли приют у жителя Турции, который решил спасти их от сильных морозов. Животные, устроившиеся на пледах, быстро стали звездами соцсетей.

Для них в комнате поставили коробки, превратившиеся в уютные домики. Пока за окном холод, питомцы пережидают непогоду у растопленной печи: здесь всегда есть еда, тепло и возможность спокойно отдохнуть от уличной суеты. В Турции, как и в ряде других исламских стран, к кошкам относятся особенно тепло. Эта традиция заботы уходит корнями в религиозную культуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя будить кошек во время сна. Ветеринары советуют не тревожить питомцев, если во сне у них наблюдаются подергивания лап или хвоста. Такие движения указывают на фазу быстрого сна. В этот период кошка активно перерабатывает полученные за день впечатления, может «проигрывать» охотничьи сцены или видеть яркие сны. Работа мозга в это время почти не отличается от бодрствования, а тело частично обездвижено, чтобы животное не совершало резких движений.

