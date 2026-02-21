Российский лыжник Коростелев занял пятое место в масс-старте на Олимпиаде-2026

|
София Головизнина
София Головизнина

Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию в 50 километров классическим стилем.

Какое место занял лыжник Коростелев в масс-старте на Играх

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Пермский лыжник Коростелев вошел в топ-5 в гонке на 50 км на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию 50 километров.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо с результатом 2 часа 6 минут 44 секунды. Коростелев, выступавший в нейтральном статусе, отстал от лидера на 3 минуты 38,3 секунды.

Савелий родился в Перми в спортивной семье. Его мама Наталья Коростелева и дядя Николай Морилов — призеры Олимпийских игр прошлых лет. Сам Савелий к 22 годам уже успел стать двукратным чемпионом мира среди юниоров и четырежды выиграть чемпионат России. В этом году он также успешно дебютировал на Кубке мира.

Ранее писал 5-tv.ru о том, что 8 февраля российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Тогда от победы его отделили всего 3,6 секунды. Первым стал норвежец Йоханнес Клебо.

