Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь китайского Нового года

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Животные уже успели попробовать на вкус свои презенты.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Московский зоопарк отметил китайский Новый год праздничным шествием

В Московском зоопарке отметили китайский Новый год. На обеих территориях зоосада прошли тематические мероприятия, а главными героями праздника стали панды.

Китайскому медведю Катюше подарили новую игрушку из сена и праздничный фруктовый торт на ледяной основе. Ее отцу Жуи подготовили большую фигуру коня, полностью собранную из стеблей бамбука.

Гостей мероприятия ждали чайная церемония, выступления диджея и аниматоров, шествие с барабанщиками, а также ростовые куклы дракона и огненной лошади.

В честь праздника администрация также провела акцию. Посетители в костюмах панд смогли пройти в зоопарк бесплатно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайский Новый год в России начался традиционно с метели, но это не помешало сотням людей посетить фестиваль. Празднование, совпавшее с началом русской Масленицы, объединило восточные и славянские традиции в Москве.

На Манежной площади звучали барабаны и флейты, а рядом с сценой можно было увидеть принцесс, мифического военачальника и самого императора.

