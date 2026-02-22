Карл III дал доступ полиции ко всем документам по деятельности экс-принца Эндрю

|
Анастасия Антоненко
Монарх готов к полному сотрудничеству с правоохранительными органами.

Карл III предоставил полиции документы о работе экс-принца

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Король Великобритании Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, касающимся деятельности экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в качестве торгового спецпредставителя. Об этом сообщила британская газета The Observer.

Следствие, изучающее обвинения в коррупции, связанные с отношениями бывшего принца с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, получит доступ к документам и электронной переписке, а также к правительственным файлам, касающимся работы Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Пока неизвестно, будут ли проводиться обыски со стороны полиции в официальной резиденции короля, где у Эндрю до 2022 года был личный кабинет и квартира.

До этого The Guardian сообщало, что Букингемский дворец не будет препятствовать тому, чтобы бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, младшего брата британского короля Карла III, исключили из очереди на престол. Он занимал восьмое место.

Карл III дал доступ полиции ко всем документам по деятельности экс-принца Эндрю
