Карл III дал доступ полиции ко всем документам по деятельности экс-принца Эндрю

Король Великобритании Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, касающимся деятельности экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в качестве торгового спецпредставителя. Об этом сообщила британская газета The Observer.

Следствие, изучающее обвинения в коррупции, связанные с отношениями бывшего принца с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, получит доступ к документам и электронной переписке, а также к правительственным файлам, касающимся работы Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Пока неизвестно, будут ли проводиться обыски со стороны полиции в официальной резиденции короля, где у Эндрю до 2022 года был личный кабинет и квартира.

До этого The Guardian сообщало, что Букингемский дворец не будет препятствовать тому, чтобы бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, младшего брата британского короля Карла III, исключили из очереди на престол. Он занимал восьмое место.

