Трамп объявил об отправке госпитального судна к побережью Гренландии

|
Анастасия Антоненко
США не оставляют планов присоединения региона.

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке американского госпитального судна к побережью Гренландии для оказания медицинской помощи местному населению. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно», — написал он.

Американский лидер отметил, что это необходимо для оказания медицинской помощи местным жителям. Он подчеркнул, что судно уже в пути.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять его от возможной внешней угрозы.

