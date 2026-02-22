Он думал, это любовь: мошенники обманули жителя Кемеровской области, прикинувшись брокерами

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Началось все с романтического знакомства.

Как мошенники обманули россиянина через интернет-знакомство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Мошенники пообещали мужчине из Киселевска гарантированный супердоход на бирже

Мошенники обокрали жителя Киселевска Кемеровской области более чем на три миллиона рублей собственных сбережений и заемных средств. Они пообещали мужчине баснословный доход на бирже. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

История началась с того, что мужчина в интернете познакомился с девушкой. В ходе общения она рассказала ему, что получает дополнительный доход на бирже. Это его заинтересовало.

Спустя время мужчине поступил звонок. Неизвестный представился менеджером некой брокерской компании и предложил с помощью специального приложения на смартфоне попробовать себя в биржевом деле.

Установив приложение на телефон и внеся на брокерский счет определенную сумму для начала торгов, мужчина оказался втянут в мошенническую схему.

На протяжении двух месяцев под руководством аферистов он перевел на разные счета, указанные ими, более трех миллионов рублей собственных сбережений и заемных средств.

Злоумышленники убеждали мужчину об успешности проводимых торгов. Они гарантировали ему хороший доход от вложенных средств. Однако при попытке вывести заработанное на свой счет мужчина был заблокирован.

Чтобы снять блокировку, мошенники требовали внести дополнительные деньги и предлагали взять кредит. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой преступления, и подал заявление в полицию.

